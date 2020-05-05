2020-05-05T06:12:58+03:00
Общество

Сотрудники МЧС Приморья спасли рыбаков, которых едва навсегда не унес в открытое море штормовой ветер

Резиновая лодка с людьми терпела бедствие, пока на помощь не прибыли спасатели
Кристина ГРИН
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Спасательная операция прошла успешно.Спасательная операция прошла успешно.Фото: ДВРПСО МЧС России
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Трагедия едва не случилась вчера, 4 мая, в районе Ливадии в бухте Авангард. Там резиновая лодка с двумя рыбаками терпела бедствие. Из-за штормового ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, плавсредство стремительно уносило в открытое море. Ветер бушевал не на шутку, высота волн была 4 метра.

Выбраться самостоятельно из стихийной ловушки приморцам не удавалось. Выгрести на веслах к берегу было задачей невыполнимой. Сигнал о том, что рыбакам требуется помощь поступил в Находкинский филиал ДВРПСО.

- Незамедлительно в район бедствия была направлена группа Находкинского отряда МЧС в составе 3 спасателей, 1 плавсредства. Пострадавшие были обнаружены в 3 милях от берега, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО. - Спасатели эвакуировали людей на борт своего плавсредства, лодку рыбаков взяли на буксир и благополучно доставили к берегу.

В итоге рыбаки – мужчина и женщина, были спасены. Ими оказались жители Уссурийска. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудники МЧС Приморья спасли рыбаков, которых едва навсегда не унес в открытое море штормовой ветер
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