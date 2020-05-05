2020-05-05T09:09:43+03:00
Общество

Угрожал пистолетом: уссурийский Клайд вместе со своей Бонни напал на таксиста и отобрал у него выручку

Теперь парню грозит до 10 лет лишения свободы
Кристина ГРИН
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Велика вероятность, что Клайд причастен к другим аналогичным преступлениям.Велика вероятность, что Клайд причастен к другим аналогичным преступлениям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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32-летний водитель такси в Уссурийске обратился в отделение полиции с заявлением о том, что на него напала пара пассажиров. Мужчина рассказал оперативникам о том, что принял заказ до улицы Арсеньева. В салон машины сели парень с девушкой, ничего не предвещало беды, пока таксист не подъехал к пункту назначения.

Там молодой человек достал пневматический пистолет и потребовал у водителя выручку. Заявитель, разумеется, испугался за свою жизнь и выполнил требование разбойника. После того, как он получил деньги, скрылся с места преступления вместе со своей спутницей.

Чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего, полицейские составили ориентировку. Вскоре подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Уссурийска.

- В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли орудие совершения преступления – пневматический пистолет, который направлен на баллистическую экспертизу, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По статье «Разбой» полицейские возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Пока молодого человека заключили под стражу и проверяют его причастность к другим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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