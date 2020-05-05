2020-05-05T12:35:13+03:00
Общество

В Арсеньеве машина улетела в кювет – на место съехалась скорая помощь, пожарные и полиция

По сообщению очевидцев, передняя часть иномарки сильно пострадала
Кристина ГРИН
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О том, понадобилась ли водителю медицинская помощь, уточняется.О том, понадобилась ли водителю медицинская помощь, уточняется.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 5 мая, в Арсеньеве. Машина съехала с дороги и улетела в кювет. Что именно случилось в салоне иномарки и что стало причиной аварии пока неизвестно.

Как сообщают очевидцы, на место ДТП тут же съехались бригада скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС и полиция. По предварительным данным, в результате аварии сильно пострадала передняя часть авто, а из самой машины вытекла жидкость.

О том, понадобилась ли водителю медицинская помощь, уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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