2020-05-06T00:40:59+03:00
Общество

Жители Приморья сдали полиции соседа, нарушавшего режим самоизоляции

Прибывший недавно из Москвы мужчина гулял и принимал гостей без маски
Сергей БАЛАНОВ
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Сигнал поступил от соседей нарушителя. Фото: УМВД по ПКСигнал поступил от соседей нарушителя. Фото: УМВД по ПК
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Жители поселка Тимирязевский под Уссурийском сообщили в оперативный штаб, что их сосед, живущий в частном дом, вернулся недавно из Москвы, но не сидит на карантине, как положено. Напротив, граждане рассказали, что видели, как он неоднократно покидает свой дом, принимает гостей, не использует средства индивидуальной защиты. Сотрудники полиции привлекли мужчину к ответственности.

Полицейские установили, что в аэропорту Владивостока, куда мужчина прилетел из Москвы, ему выдали постановление главного государственного санитарного врача Приморского края, согласно которому он был обязан две недели находиться дома на самоизоляции.

Так что теперь его ждет штраф от 15 до 40 тысяч, сумму установит суд.

- Полиция Уссурийска благодарит за гражданскую сознательность жителей Приморья, сообщивших о нарушителе. Помните, что несоблюдение карантина может повлечь очень тяжелые последствия для окружающих, - обратились стражи порядка к гражданам.

На сегодняшний день в Приморье зафиксировано 635 заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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