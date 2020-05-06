Во Владивостоке пропала девушка с татуировкой дракона

6 Май 2020 2020-05-06T01:11:40+03:00

Еще 1 мая Альфина Иванова ушла из дома, и с тех пор о ней ничего не известно

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Во Владивостоке пропала молодая девушка, 26-летняя Альфина Иванова. 1 мая около 20:00 вечера она ушла из дома по улице Мичуринская, район БАМа, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые длиной ниже плеч. Была одета в серое пальто, темные джинсы, белые кроссовки.

На правом предплечье у девушки цветная татуировка в виде изображения дракона. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Альфины, могут позвонить по телефонам:

8 (423) 240-38-65 – ОП №3 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция,

8 914 721 22 32 – волонтеры, или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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ИСТОЧНИК KP.RU