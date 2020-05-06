V-ROX отодвинулся на год: музыкальный фестиваль состоится в 2021-м

6 Май 2020 2020-05-06T06:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный владивостокский музыкальный фестиваль V-ROX не состоится в этом году. Оргкомитет фестиваля принял из-за пандемии коронавируса решение о переносе мероприятия на май 2021 года. На официальном сайте V-ROX появилось сообщение: «Нам хочется верить в скорейшее возобновление фестивальной и концертной деятельности. А пока будем поддерживать связь виртуально».

В будущем организаторы планируют вернуть фестивалю формат открытой уличной сцены и напоминают, что девизом музыкального праздника остается «Открытое искусство!». Планируется, что в следующем году все вечеринки, концерты, выставки и мастер-классы будут бесплатными.

— Пока индустрия живых концертов всего мира пребывает в состоянии «комы», мы приглашаем вас на виртуальный V-ROX уже в ближайшее время, пусть музыка и не спасительная вакцина, но, надеюсь, нам будет приятно встретиться с выпускниками V-ROX со всего мира и поддержать друг друга добрым словом и хорошей песней, — пишет инициатор создания V-ROX и его бессменный куратор Илья Лагутенко.

Что будет представлять собой виртуальный фестиваль пока не конкретизируется.

СПРАВКА

Первый фестиваль V-Rox прошел во Владивостоке в августе 2013 года. Идея создания мероприятия принадлежит фронтмену группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко. С 2018 года формат V-Rox видоизменялся в связи с финансовыми трудностями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU