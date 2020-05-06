Завернули в ковер и отнесли умирать в гараж: в Приморье пьянка завершилась смертью

6 Май 2020 2020-05-06T03:35:53+03:00

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В Приморье в поселке Восток 27 апреля знакомые мужчины «сообразили на троих» и это привело к смерти. Посиделки с алкоголем завершились дракой, во время которой одного из собутыльников избили палкой до бессознательного состояния. Два его приятеля не придумали ничего лучше, чем завернуть товарища в ковер и отвезти в гараж. Там мужчина и умер через несколько часов. Обнаружив это, соучастники преступления решили избавиться от тела и закопали его в лесополосе. Ковер и палку сожгли.

Но через некоторое время один из участников этих событий пришел с повинной в отдел полиции. Правоохранители задержали обоих по подозрению в убийстве. Известно, что мужчины раньше уже привлекались к уголовной ответственности по другим статьям УК.

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ИСТОЧНИК KP.RU