Фестиваль мидий с доставкой на дом: гастрономический праздник начался во Владивостоке сегодня

6 Май 2020 2020-05-06T05:54:06+03:00

Несмотря на сложную эпидситуацию, организаторы решили не отказываться от традиционного гастрономического мероприятия

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Ежегодный фестиваль мидий начался в столице Приморья сегодня, 6 мая. Но в этом году мероприятие проходит в особом формате.

«...не беда, что рестораны и террасы сейчас закрыты — мидии от шеф-поваров привезут вам домой!», — говорится на сайте фестиваля.

Из-за сложной эпидемической ситуации участниками фестиваля на этот раз стали организации, осуществляющие доставку блюд или работающие навынос. Некоторые заведения готовы предложить «конструкторы» — наборы ингредиентов своих фирменных блюд. Их доставят на дом, а затем заказчик сможет самостоятельно приготовить блюдо с мидиями по рецепту шефа.

На сегодня в списке участников более 20 ресторанов Приморья. Мидии в рамках фестиваля стоят 300 рублей за 300 граммов и 500 рублей за 500 граммов. Кроме того в меню присутствуют дополнительные авторские блюда от шеф-поваров: салаты, супы, «завертоны».

Фестиваль мидий проводится в Приморье с 2018 года. Праздник вкуса "на удаленке" продлится до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU