Кирпич с фасада торгового центра во Владивостоке едва не убил пенсионерку

6 Май 2020 2020-05-06T06:26:09+03:00

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В неприятной ситуации в центре Владивостока оказалась пенсионерка, на голову которой едва не упал обрушившийся с фасада кирпич. Как уверяют очевидцы, частично разрушилась конструкция, находящаяся под крышей здания на Алеутской, 25. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших, но ЧП уже заинтересовалась мэрия Владивостока.

Происшествие случилось в здании в котором располагается торговый комплекс. Сейчас здесь немноголюдно, из-за режима самоизоляции магазины и бутики в основном закрыты, однако пешеходов хватает. Здание располагается в самом центре города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777190" frameborder="0"></iframe> Кирпич с фасада обрушился на тротуар во Владивостоке.Видео: dps.control

- У торгового центра есть собственник, который обязан по договору аренды содержать здание в надлежащем состоянии. Специалисты администрации уже ведут работу для разъяснения прямых обязанностей владельца, - прокомментировали в пресс-службе мэрии города.

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ИСТОЧНИК KP.RU