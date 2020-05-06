2020-05-06T07:29:06+03:00
Общество

Просто напиши в соцсетях: гипермаркет во Владивостоке наказали за нарушение масочного режима

Комиссия провела проверку и руководству торговой точки придется отвечать по закону
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: администрация ВладивостокаФото: администрация Владивостока
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Администрация Владивостока отреагировала на жалобу в социальной сети и накажет гипермаркет «Маяк» на улице Маковского. Дисциплинированные горожане написали в Интернете, что в торговой точке не соблюдается масочный режим. Административная комиссия провела по информации проверку, и факт нарушения подтвердился.

Как сообщается на официальном аккаунте Facebook мэрии Владивостока, в гипермаркете отсутствовали объявления для покупателей о необходимости ношения масок, не было дезинфицирующих средств. К тому же и сами сотрудники магазина тоже не все носили маски.

По нарушениям на администрацию гипермаркета составлен административный протокол.

Отмечается, что за период с 1 по 5 мая во Владивостоке было составлено 275 протоколов за нарушения, связанные с соблюдением правил противодействия распространению коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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