Просто напиши в соцсетях: гипермаркет во Владивостоке наказали за нарушение масочного режима

6 Май 2020 2020-05-06T07:29:06+03:00

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Администрация Владивостока отреагировала на жалобу в социальной сети и накажет гипермаркет «Маяк» на улице Маковского. Дисциплинированные горожане написали в Интернете, что в торговой точке не соблюдается масочный режим. Административная комиссия провела по информации проверку, и факт нарушения подтвердился.

Как сообщается на официальном аккаунте Facebook мэрии Владивостока, в гипермаркете отсутствовали объявления для покупателей о необходимости ношения масок, не было дезинфицирующих средств. К тому же и сами сотрудники магазина тоже не все носили маски.

По нарушениям на администрацию гипермаркета составлен административный протокол.

Отмечается, что за период с 1 по 5 мая во Владивостоке было составлено 275 протоколов за нарушения, связанные с соблюдением правил противодействия распространению коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU