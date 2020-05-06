2020-05-06T08:23:46+03:00
Общество

Угонщик из Уссурийска украл машину, чтобы сдать ее в металлолом

Неудачливый вор причинил вреда разным владельцам автомобилей больше чем на миллион рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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Серийный угонщик задержан полицией Уссурийска. Фото: пресс - служба ОМВД России по городу УссурийскуСерийный угонщик задержан полицией Уссурийска. Фото: пресс - служба ОМВД России по городу Уссурийску
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Полиция Уссурийска задержала гражданина, подозреваемого в серии краж автомобилей. Расследование началось с заявления 72-летнего местного жителя о том, что у него украли Nissan Sunny. Владелец вечером прикатил свой авто на починку к автомастерской на улице Урицкого, но утром машины на месте не оказалось. Пропажу мужчина оценил в 150 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый 35-летний работник автомастерской. Он был доставлен в отдел полиции, где дактилоскопическая экспертиза подтвердила причастность задержанного к преступлению. Автомобиль злоумышленник угнал, чтобы сдать в металлолом. Спрятанное в лесу транспортное средство отыскали и вернули владельцу. Полицейские выяснили, что «металлист» причастен минимум к еще четырем попыткам кражи автомобилей. Все они оказались для злоумышленника неудачными.

Возбуждено сразу несколько уголовных дел по разным частям статьи 158 УК РФ. Общий ущерб, который вор причинил владельцам, потянул больше чем на 1 миллион рублей. Сейчас мужчина находится под стражей и ему грозит 5 лет заключения, сообщает пресс — служба ОМВД России по городу Уссурийску.

В Уссурийске задержан серийный угонщик.Видео: пресс - служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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