2020-05-06T08:49:20+03:00
Общество

На площадке партийного проекта «Крепкая семья» стартовал Приморский краевой открытый конкурс талантов – «Заря Приморья»

Гран-при конкурса «Заря Приморья»: оплата обучения в профильном ВУЗе
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Участники конкурса «Заря Приморья» поборются за призовой фонд, сформированный так, чтобы поддержать юные таланты и творческие коллективы края.Участники конкурса «Заря Приморья» поборются за призовой фонд, сформированный так, чтобы поддержать юные таланты и творческие коллективы края.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Начался прием заявок и видео выступлений участников Приморского краевого конкурса талантов для детей и молодежи Приморского края «Заря Приморья». Это творческое соревнование на открытой онлайн площадке – для тех, кто получает профессиональное образование в сфере культуры, искусства и творчества, а также любителей и всех желающих проявить себя.

Игорь Чемерис – координатор конкурса «Заря Приморья», депутат Законодательного Собрания Приморья:

- В рамках Федерального проекта партии «Единая Россия» – «Крепкая семья» мы представляем творческий конкурс «Заря Приморья». Его уникальность в том, что в нем могут участвовать талантливые дети и молодежь от 4 до 25 лет – и каждый может показать своё выступление, своё мастерство, своё творчество – прямо из дома.

Конкурс «Заря Приморья» проходит в 12 номинациях: различные виды вокала и хореографии, актерское и чтецкое мастерство, инструментальный и цирковой жанр. Кроме того, есть две особые номинации: «Таланты без границ» – для детей и молодежи с особенностями здоровья и «Ты талантлив!» – для подопечных детских домов.

География участников конкурса «Заря Приморье» – все муниципальные образования Приморского края. К участию допускаются номера любых жанров искусства, творчества и направлений культуры. Участие в конкурсе «Заря Приморья» – бесплатное.

Роза Чемерис – депутат Думы Владивостока:

- Сейчас в Приморском крае, на нашей родной земле у каждого ребенка и подростка есть уникальная возможность – воплотить свою месту, приняв участие в нашем конкурсе, чтобы показать свои лучшие человеческие и творческие проявления. Думаю, эта детская мечта о самореализации, и родительская мечта о том, что наши маленькие звездочки станут большими звездами творческого небосклона, творческого неба Приморского края – станет реальностью. И я желаю этого каждому ребенку и каждому родителю, который будет сердцем и душой за него переживать.

Основная часть конкурса: прием заявок и видео выступлений участников, а также голосование проходит в формате онлайн в группе конкура «Заря Приморья» ВКонтакте, там же любой желающий сможет проголосовать за понравившегося конкурсанта.

Галина Хохлова, первый заместитель Секретаря РО ВПП «Единая Россия»:

- У нас сейчас непростая ситуация, но и режим самоизоляции не сможет помешать нам еще раз признаться в любви к родному краю, и сделать это языком песен, танцев, театрального или циркового искусства. Мы приглашаем приморцев в возрасте от 4 до 25 лет принять участие в творческом конкурсе «Заря Приморья». А ваши семьи мы призываем активно болеть за конкурсантов и, войдя в состав народного жюри, определить победителей. Представляете, весь Приморский край соберется – на одной онлайн площадке!

Главная задача конкурса: выявить и показать творческие достижения приморских исполнителей и коллективов, определить сферы интересов талантливых детей и молодежи, наиболее популярные жанры, и поделиться этим с широкой общественностью.

Игорь Чемерис – координатор конкурса «Заря Приморья», депутат Законодательного Собрания Приморья:

- В ноябре победители в различных номинациях конкурса «Заря Приморья» соберутся на грандиозном Гала-концерте, чтобы выступить на профессиональной площадке с качественным светом и звуком, при полном зале зрителей, и почувствовать себя настоящими артистами!

Призовой фонд конкурса «Заря Приморья» сформирован так, чтобы поддержать юные таланты и творческие коллективы края, помочь им обеспечить дальнейшее творческое развитие. А гран-при конкурса «Заря Приморья»: оплата обучения в профильном ВУЗе.

Андрей Чугунов, ректор Дальневосточного института искусств:

- Желаю конкурсантам успехов в этом творческом проекте и хочу добавить, что обладатель гран-при получит бесплатное обучение в Дальневосточном институте искусств.

Сроки проведения конкурса «Заря Приморья»:

1. Этап «Прием заявок и Народное Онлайн голосование»: май – октябрь 2020 года 2. Этап «Гала-концерт»: ноябрь 2020 года.

Подробнее об участии в Конкурсе «Заря Приморья» на сайте: заряприморья.рф.

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