2020-05-06T09:00:37+03:00
Общество

На День Победы Приморье окажется между двумя циклонами

Но «погода на 9 мая в Приморье не очень огорчит», — сказал начальник Примгидромета Борис Кубай
Константин МИХАЙЛОВ
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Умеренные дожди возможны в Приморье 9 маяУмеренные дожди возможны в Приморье 9 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 8 по 10 мая Приморский край будет находиться между двумя циклонами, северным и южным, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай. Северный циклон выйдет на Хабаровский край, а южный — с Желтого моря на центральную часть Японского. Приморье окажется внутри связывающего циклоны атмосферного фронта.

В крае будет облачно, относительно прохладно и пройдут дожди от небольших до умеренных. На побережье ветер будет южный, юго-восточный, со стороны еще непрогретого моря. Во Владивостоке когда 11 мая ветер приобретет юго-западное направление, потеплеет.

Но далее, до середины декады, морской бриз не позволит температуре на много превышать отметку в 10 градусов. В крае будут существенные колебания максимальной температуры от +18...+23 градусов в начале декады до +10...+15 °С на севере и до +3...+8 °С 13 мая. Затем температура вновь поднимется до +20...+25 °С и даже более в середине декады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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