2020-05-06T09:49:42+03:00
Общество

Мэрия Владивостока собралась передвинуть автобусную остановку на Луговой

Жителей столицы Приморья приглашают высказать свое мнение по этому вопросу
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Перенести автобусную остановку планируют ближе к ж/д мосту. Фото: сайт администрации ВладивостокаПеренести автобусную остановку планируют ближе к ж/д мосту. Фото: сайт администрации Владивостока
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Владивостокцы смогут принять участие в решении вопроса о переносе остановки общественного транспорта на площади Луговая. Об этом сообщил официальный сайт администрации города. Конкретно говорится об остановочном пункте, где автобусы подбирают людей, едущих в сторону улицы Спортивной. Сейчас остановка находится рядом с виадуком возле дома № 6/4 на Ивановской. Павильон предполагается перенести ближе к железнодорожному мосту. Как сообщает мэрия, это делается в целях благоустройства площади Луговой.

Жителям города предлагают не оставаться в стороне и направлять предложения и замечания по этому вопросу на адрес электронной почты bus@vlc. ru. Сбор мнений будет проводиться до 20 мая 2020 года также и на официальных страницах администрации столицы Приморья в социальных сетях Instagram и ВКонтакте.

Городское управление транспорта заверяет: если горожане выскажутся против изменений, остановка останется на прежнем месте.

Владивостокцы могут принять участие в обсуждении переноса остановки. Фото: сайт администрация Владивостока

Владивостокцы могут принять участие в обсуждении переноса остановки. Фото: сайт администрация Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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