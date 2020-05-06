В Приморье новый Главный федеральный инспектор
Главным Федеральным инспектором по Приморскому краю назначен Сергей Александрович Грызыхин. Его имя появилось на странице официального сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
До весны 2019 года Грызыхин занимал пост главы Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.
Сергей Грызыхин — уроженец Омска. Родился в 1976 году. Закончил Омский государственный университет. До работы в Приморье возглавлял Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU