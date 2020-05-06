2020-05-06T10:18:12+03:00
Общество

В Приморье новый Главный федеральный инспектор

Пост получил Сергей Грызыхин — бывший главный следователь приморского СК
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Сергей Грызыхин. Фото: сайт Западно-Сибирского СУ СК на транспортеСергей Грызыхин. Фото: сайт Западно-Сибирского СУ СК на транспорте
Изменить размер текста:

Главным Федеральным инспектором по Приморскому краю назначен Сергей Александрович Грызыхин. Его имя появилось на странице официального сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

До весны 2019 года Грызыхин занимал пост главы Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Сергей Грызыхин — уроженец Омска. Родился в 1976 году. Закончил Омский государственный университет. До работы в Приморье возглавлял Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правила для торговли в условиях борьбы с вирусом дополнили в Приморье
В Приморье утвердили рекомендации по окончанию школьного года
В Приморье новый Главный федеральный инспектор
Мэрия Владивостока собралась передвинуть автобусную остановку на Луговой
Ночные гонки во Владивостоке закончились массовой аварией
На День Победы Приморье окажется между двумя циклонами
На площадке партийного проекта «Крепкая семья» стартовал Приморский краевой открытый конкурс талантов – «Заря Приморья»
Угонщик из Уссурийска украл машину, чтобы сдать ее в металлолом
Просто напиши в соцсетях: гипермаркет во Владивостоке наказали за нарушение масочного режима
Кирпич с фасада торгового центра во Владивостоке едва не убил пенсионерку
«Но они возвращаются сквозь непогоду...». Корабли ТОФ снова во Владивостоке
Фестиваль мидий с доставкой на дом: гастрономический праздник начался во Владивостоке сегодня
Завернули в ковер и отнесли умирать в гараж: в Приморье пьянка завершилась смертью
V-ROX отодвинулся на год: музыкальный фестиваль состоится в 2021-м