В Приморье новый Главный федеральный инспектор

6 Май 2020 2020-05-06T10:18:12+03:00

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Главным Федеральным инспектором по Приморскому краю назначен Сергей Александрович Грызыхин. Его имя появилось на странице официального сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

До весны 2019 года Грызыхин занимал пост главы Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Сергей Грызыхин — уроженец Омска. Родился в 1976 году. Закончил Омский государственный университет. До работы в Приморье возглавлял Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU