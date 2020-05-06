2020-05-06T10:47:58+03:00
Общество

В Приморье утвердили рекомендации по окончанию школьного года

Школы могут сами решить, когда уходить на каникулы, но, наверняка, прислушаются к местному министерству образования
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
На "удаленке"На "удаленке"Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Приморское Министерство образования утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах. Ведомство отмечает, что хотя учеба в общеобразовательных организациях заканчивается только в соответствии с учебным планом общеобразовательной программы, но сроки начала и окончания каникул школы могут утверждать самостоятельно. Такие права школам предоставило Министерство образования России.

Региональное же руководство предлагает учебным заведениям рассмотреть варианты организации и окончания образовательного процесса в мае - июне 2020 года.

1. Для 1-8 классов провести аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-мае.

2. Для 9 классов провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок по всем предметам кроме алгебры, геометрии и русского языка в срок до 22 мая (до 23 мая — при шестидневной учебной неделе). По алгебре, геометрии и русскому языку — до 29 мая.

3. Для 10 классов — провести аттестацию по всем предметам учебного плана также до 29 мая.

4. Для обучающихся 11 классов рекомендуется провести аттестацию в апреле-мае по всем дисциплинам кроме математики, русского языка и предметов по выбору, которые заявлены школьником для сдачи в виде ЕГЭ.

Также школам предстоит обеспечить проведение консультации по соответствующим учебным предметам с 12 мая и до начала государственной итоговой аттестации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правила для торговли в условиях борьбы с вирусом дополнили в Приморье
В Приморье утвердили рекомендации по окончанию школьного года
В Приморье новый Главный федеральный инспектор
Мэрия Владивостока собралась передвинуть автобусную остановку на Луговой
Ночные гонки во Владивостоке закончились массовой аварией
На День Победы Приморье окажется между двумя циклонами
На площадке партийного проекта «Крепкая семья» стартовал Приморский краевой открытый конкурс талантов – «Заря Приморья»
Угонщик из Уссурийска украл машину, чтобы сдать ее в металлолом
Просто напиши в соцсетях: гипермаркет во Владивостоке наказали за нарушение масочного режима
Кирпич с фасада торгового центра во Владивостоке едва не убил пенсионерку
«Но они возвращаются сквозь непогоду...». Корабли ТОФ снова во Владивостоке
Фестиваль мидий с доставкой на дом: гастрономический праздник начался во Владивостоке сегодня
Завернули в ковер и отнесли умирать в гараж: в Приморье пьянка завершилась смертью
V-ROX отодвинулся на год: музыкальный фестиваль состоится в 2021-м