В Приморье утвердили рекомендации по окончанию школьного года

6 Май 2020 2020-05-06T10:47:58+03:00

Школы могут сами решить, когда уходить на каникулы, но, наверняка, прислушаются к местному министерству образования

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Приморское Министерство образования утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах. Ведомство отмечает, что хотя учеба в общеобразовательных организациях заканчивается только в соответствии с учебным планом общеобразовательной программы, но сроки начала и окончания каникул школы могут утверждать самостоятельно. Такие права школам предоставило Министерство образования России.

Региональное же руководство предлагает учебным заведениям рассмотреть варианты организации и окончания образовательного процесса в мае - июне 2020 года.

1. Для 1-8 классов провести аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-мае.

2. Для 9 классов провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок по всем предметам кроме алгебры, геометрии и русского языка в срок до 22 мая (до 23 мая — при шестидневной учебной неделе). По алгебре, геометрии и русскому языку — до 29 мая.

3. Для 10 классов — провести аттестацию по всем предметам учебного плана также до 29 мая.

4. Для обучающихся 11 классов рекомендуется провести аттестацию в апреле-мае по всем дисциплинам кроме математики, русского языка и предметов по выбору, которые заявлены школьником для сдачи в виде ЕГЭ.

Также школам предстоит обеспечить проведение консультации по соответствующим учебным предметам с 12 мая и до начала государственной итоговой аттестации.

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ИСТОЧНИК KP.RU