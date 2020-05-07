Уже сегодня во Владивостоке отключат отопление

7 Май 2020 2020-05-07T00:57:00+03:00

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С сегодняшнего дня, 7 мая, во Владивостоке управляющие компании начнут отключать в жилых домах и других объектах тепло. Энергоснабжающие организации также будут снижать температуру теплоносителей. Все задействованное оборудование коммунальщики собираются отключить за три дня.

По идее, отопительный сезон в городе завершают тогда, когда среднесуточная температура за окном пять дней задерживается на отметках 8 градусов тепла и выше. Но в этом году мэр Владивостока Олег Гуменюк из-за всеобщего режима самоизоляции распорядился повременить с отключением отопления.

Кроме того, на данный момент в городе приостановлена работа профильных служб. Как правило, сразу после выключения теплового оборудования, ресурсоснабжающие организации начинают готовиться к следующему отопительному сезону. Проводят гидравлические испытания, устраняют неполадки.

Однако, как решил глава приморской столицы, ремонт на коммунальных сетях во время карантина будет отменен. Лишь только тогда, когда ограничения будут сняты, специалисты приступят работам на коммунальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU