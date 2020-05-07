2020-05-07T06:43:28+03:00
Общество

Началось: часть Владивостока лишилась горячей воды

Энергетики Приморских тепловых сетей готовятся к гидравлическим испытаниям
Константин МИХАЙЛОВ
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Горячей воды не будет до 9 мая в нескольких домах ВладивостокаГорячей воды не будет до 9 мая в нескольких домах ВладивостокаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщил о том, что в связи с неотложными работами на оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям у потребителей, проживающих по следующим адресам, будет временно ограничено горячее водоснабжение с 7 по 9 мая:

Брестский: 1б;

Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;

Фадеева: 67, 68.

Ранее мэр Владивостока заявил, что плановых отключений горячей воды и света в городе не будет до 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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