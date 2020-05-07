Началось: часть Владивостока лишилась горячей воды
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщил о том, что в связи с неотложными работами на оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям у потребителей, проживающих по следующим адресам, будет временно ограничено горячее водоснабжение с 7 по 9 мая:
Брестский: 1б;
Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;
Фадеева: 67, 68.
Ранее мэр Владивостока заявил, что плановых отключений горячей воды и света в городе не будет до 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU