2020-05-07T04:26:21+03:00
Общество

Иностранные клиники и врачи смогут работать на острове Русский

Для этого правительство России собирается создать на территории Владивостока международный медицинский кластер
Константин МИХАЙЛОВ
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Международный медицинский кластер планируют создать на острове РусскийМеждународный медицинский кластер планируют создать на острове РусскийФото: Артем КИЛЬКИН
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Минвостокразвития собирается создать на острове Русском медицинский кластер, на который распространится особый режим, действующий только в «Сколково». Законопроект опубликовали в среду, 6 мая, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Особый режим международного медицинского кластера позволит открывать на Русском подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, доказавшие эффективность за рубежом, без дополнительной сертификации в РФ.

К медицинскому кластеру будет относиться не вся территория острова. Согласно утвержденной в 2017 году концепции развития острова рядом с кампусом ДВФУ расположится технико — внедренческий парк площадью более 80 тысяч квадратных метров. Кластер планируют создать на территории парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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