2020-05-07T04:11:30+03:00
Происшествия

Нелепая авария с такси унесла жизнь молодого мотоциклиста во Владивостоке

Столкновение с машиной стало фатальным [видео]
Милана СОКОЛ
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Мотоциклист не выдержал дистанциюМотоциклист не выдержал дистанциюФото: dps.control
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Авария с участием мотоцикла и автомобилем одной из таксомоторных компаний во Владивостоке стала смертельной. Водитель байка не выдержал дистанцию и протаранил Toyota Prius. Травмы оказались крайне серьезными. Молодой мотоциклист позже скончался в больнице.

ДТП произошло накануне вечером на Океанском проспекте, 43. Владелец мотоцикла Suzuki двигался с Комсомольской в сторону Алеутской. Водитель Toyota Prius намеревался повернуть налево, однако закончить маневр не успел. Байк протаранил автомобиль. Несмотря на наличие шлема и экипировки, мотоциклист получил тяжелейшие травмы.

ДТП произошло буквально на ровном месте Фото: dps.control

ДТП произошло буквально на ровном местеФото: dps.control

- 30-летний водитель двухколесного транспорта не выдержал дистанцию. Ранее мотоциклист неоднократно привлекался за превышение скорости, - прокомментировали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Смертельное ДТП во Владивостоке.Видео: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU

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