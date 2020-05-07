Нелепая авария с такси унесла жизнь молодого мотоциклиста во Владивостоке

7 Май 2020 2020-05-07T04:11:30+03:00

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Авария с участием мотоцикла и автомобилем одной из таксомоторных компаний во Владивостоке стала смертельной. Водитель байка не выдержал дистанцию и протаранил Toyota Prius. Травмы оказались крайне серьезными. Молодой мотоциклист позже скончался в больнице.

ДТП произошло накануне вечером на Океанском проспекте, 43. Владелец мотоцикла Suzuki двигался с Комсомольской в сторону Алеутской. Водитель Toyota Prius намеревался повернуть налево, однако закончить маневр не успел. Байк протаранил автомобиль. Несмотря на наличие шлема и экипировки, мотоциклист получил тяжелейшие травмы.

ДТП произошло буквально на ровном местеФото: dps.control

- 30-летний водитель двухколесного транспорта не выдержал дистанцию. Ранее мотоциклист неоднократно привлекался за превышение скорости, - прокомментировали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777403" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП во Владивостоке.Видео: dps.control

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ИСТОЧНИК KP.RU