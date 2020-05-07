АО «Восточный Порт» украсило микрорайон Врангель к 75-летию Великой Победы

7 Май 2020 2020-05-07T04:10:35+03:00

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Подарок всем жителям Врангеля к предстоящему Дню Великой Победы сделало АО «Восточный Порт». Действующий в стране режим самоизоляции и перенос всех общественных мероприятий на более поздний период – не повод лишать земляков праздничного настроения, уверены портовики.

В канун 9 мая центральные улицы микрорайона украсили флаги, штандарты, масштабные баннеры и билборды с изображением символики 75-летия Победы и георгиевских лент. А величественные флажные конструкции в парке Победы и аллея из огромных светящихся звёзд практически сразу же вызвали живой отклик у жителей посёлка, которые размещают публикации с фотографиями праздничных объектов и свои комментарии в социальных сетях.

«Праздник уже ощущается! Очень жаль, что в этом году не будет большого праздника, но надеюсь, что чуть позже отпразднуем как полагается!!! Очень красиво Порт оформил аллею!!!», «Наша аллея самая красивая, спасибо «Восточному Порту» за это!», – пишут посетители инстаграм-пабликов, освещающих события и проблемы микрорайона.

– Признательны «Восточному Порту» за такой красивый, очень необходимый всем нам подарок к юбилею Победы! Необходимый – потому что благодаря праздничной обстановке, которая появилась в посёлке, мы можем в полной мере ощутить атмосферу 9 Мая – этой великой для всего нашего народа даты, – поделилась Евгения Николаевна Юрк, ветеран Восточного Порта. – Отдельно хочу поблагодарить портовиков за то, что не забывают пенсионеров Врангеля, – наборы со всеми необходимыми продуктами от «Восточного Порта» очень выручают нас в эти трудные дни.

Участие в общественной жизни микрорайона Врангель, украшение его в честь значимых общегосударственных, общенародных и профессиональных праздников давно стало доброй традицией для АО «Восточный Порт». Так, например, в преддверии 2020 года компания приняла активное участие в новогоднем оформлении Врангеля. В начале января АО «Восточный Порт» организовало в посёлке новогодний концерт с народными гуляниями, а в первых числах марта – проводы Масленицы.

– Каждый год в канун 9 мая мы адресно поздравляем ветеранов и тружеников тыла, проживающих в Находке и Врангеле, участвуем в организации празднования Дня Победы, чтобы сделать праздник максимально интересным и запоминающимся для ветеранов и горожан, – отметил Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт». – Уважаемые земляки, пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении. С праздником Великой Победы, счастья вам и мирного неба над головой!