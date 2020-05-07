Полуторагодовалая девочка из Приморья «нарулила » папе и маме по штрафу
Сотрудники Госавтоинспекции Пожарского района Приморья привлекли к административной ответственности родителей, которые дали порулить машиной своей полуторагодовалой дочке. Местный житель отправил на аккаунт Instagram отдела МВД России по Пожарскому району видео, на котором ребенок, сидя на коленях у отца, управляет транспортным средством.
Полицейские установили, что видеозапись выложила в сеть 22-летняя мама девочки. Она же является собственницей автомобиля. За рулем в момент съемки находился 25-летний отец ребенка. На него и был составлен протокол об административном правонарушении: перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Недисциплинированному папе выписали штраф — 3000 рублей. Мама попала под нарушение пункта ПДД РФ, запрещающего отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения. Родительница отделалась штрафом в 1000 рублей.
А вот гражданин, приславший видеозапись правонарушения в Госавтоинспекцию, за активную гражданскую позицию, удостоился благодарности от полиции, сообщила пресс-служба ОМВД России по Пожарскому району.
Папа с мамой дали порулить дочке, а видео выложили в Instagram.Видео с сайта УМВДВ по Приморскому краю
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