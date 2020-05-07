Полуторагодовалая девочка из Приморья «нарулила » папе и маме по штрафу

7 Май 2020 2020-05-07T04:18:35+03:00

Девочка в 1,5 лет "управляла" машиной, сидя на коленях папы. Фото: скриншот видео из Instagram

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Сотрудники Госавтоинспекции Пожарского района Приморья привлекли к административной ответственности родителей, которые дали порулить машиной своей полуторагодовалой дочке. Местный житель отправил на аккаунт Instagram отдела МВД России по Пожарскому району видео, на котором ребенок, сидя на коленях у отца, управляет транспортным средством.

Полицейские установили, что видеозапись выложила в сеть 22-летняя мама девочки. Она же является собственницей автомобиля. За рулем в момент съемки находился 25-летний отец ребенка. На него и был составлен протокол об административном правонарушении: перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Недисциплинированному папе выписали штраф — 3000 рублей. Мама попала под нарушение пункта ПДД РФ, запрещающего отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения. Родительница отделалась штрафом в 1000 рублей.

А вот гражданин, приславший видеозапись правонарушения в Госавтоинспекцию, за активную гражданскую позицию, удостоился благодарности от полиции, сообщила пресс-служба ОМВД России по Пожарскому району.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777405" frameborder="0"></iframe> Папа с мамой дали порулить дочке, а видео выложили в Instagram.Видео с сайта УМВДВ по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU