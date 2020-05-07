2020-05-07T05:00:54+03:00
Общество

17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы

Другие медики города, инфицированные COVID-19, идут на поправку
Константин МИХАЙЛОВ
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17 сотрудников скорой помощи Находки отправились домой17 сотрудников скорой помощи Находки отправились домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Повторный тест не подтвердил наличие коронавируса у 17 сотрудников скорой помощи из Находки.

— Получены повторные отрицательные результаты на коронавирусную инфекцию. В связи с чем, по решению территориального управления Роспотребнадзора, наши сотрудники смогли вернуться домой, — сообщил главный врач Находкинской СМП Андрей Джирма.

По его словам, на поправку идут с положительной динамикой и медработники скорой, которые находятся на лечении. Несколько человек уже выписаны на амбулаторное долечивание. В ближайшее время по результатам компьютерной томографии легких выпишут тех, кто находился на домашнем лечении с бессимптомным течением болезни.

Как сообщает сайт правительства Приморского края, скоро на линию выйдут бригады местных медиков, прошедшие карантин, как контактировавшие с инфицированными COVID-19.

— В субботу, 9 мая, на работу выходят уже все наши медики — все девять бригад. В связи этим врачи и медсестры из других районов Приморья, которые пришли к нам на помощь в это непростое время, смогут вернуться к себе домой и приступить к обязанностям в своих медучреждениях. Мы всем очень благодарны, — заявил Андрей Джирма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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