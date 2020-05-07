2020-05-07T06:57:55+03:00
Общество

Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, начнется в Приморье после 12 мая

Глава региона сообщил, что до начала послаблений, нужно усилить меры противодействия распространению болезни
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пока меры борьбы с COVID-19 нужно усиливатьПока меры борьбы с COVID-19 нужно усиливатьФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

7-го мая губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией сообщил, что сейчас задача органов власти всех уровней — активизировать работу по реализации санитарных мер на территории края.

— Как было озвучено на совещании под руководством Президента в течение недели нам будут даны методические рекомендации о поэтапном снятии ограничений после 12 мая. Но такого не произойдет, что разом мы все ограничения снимем. Многие элементы, такие как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся. Всем нам нужно научиться жить в таких условиях, — заявил Олег Кожемяко.

Пока же карантинные меры должны соблюдаться неукоснительно, а где-то будут усилены. Прежде всего, это относится к соблюдению норм магазинами, предприятиями, транспортными компаниями. 6-го мая проверено 392 объекта торговли и оказания услуг населению. Составлено 307 протоколов. Чаще всего сотрудники организаций не в полной мере обеспечены средствами защиты, нарушается порядок проведения дезинфекции, не соблюдается социальное дистанцирование.

Как проинформировал глава края, на скорость и значительность снятия ограничений повлияет коэффициент прироста заболевания COVID-19. Он должен снизится до 3 и менее процентов. Сейчас он более 6%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев
Приморские красотки рассказали, как создавался ролик в сексуальном нижнем белье
Онлайн-выставка откроется 8 мая в Приморской картинной галерее
В магазинах Приморья раздадут георгиевские ленты
Управляющую компанию лишили управления на острове Русский
Руководитель ГИМС напомнил приморцам о штрафах за выход в море
Приморские энергетики отреставрировали памятник воинам в поселке Краскино
«Суньку» перевели в зеленую зону по COVID-19
Число жертв коронавируса в Приморье выросло до десяти человек
Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, начнется в Приморье после 12 мая
ВГУЭС заканчивает постройку во Владивостоке 27-этажного дома
17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы
Иностранные клиники и врачи смогут работать на острове Русский
Полуторагодовалая девочка из Приморья «нарулила » папе и маме по штрафу
АО «Восточный Порт» украсило микрорайон Врангель к 75-летию Великой Победы
Нелепая авария с такси унесла жизнь молодого мотоциклиста во Владивостоке
Ветеран ВОВ из Приморья победила коронавирус
Началось: часть Владивостока лишилась горячей воды
Плюс 43 человека: в Приморье 727 случаев коронавируса
Кто сможет въехать в Находку и выехать из нее: разъяснения правительства Приморья
Два отделения одной из самых больших больниц Приморья закрыли на карантин