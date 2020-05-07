Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, начнется в Приморье после 12 мая

7 Май 2020 2020-05-07T06:57:55+03:00

Глава региона сообщил, что до начала послаблений, нужно усилить меры противодействия распространению болезни

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7-го мая губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией сообщил, что сейчас задача органов власти всех уровней — активизировать работу по реализации санитарных мер на территории края.

— Как было озвучено на совещании под руководством Президента в течение недели нам будут даны методические рекомендации о поэтапном снятии ограничений после 12 мая. Но такого не произойдет, что разом мы все ограничения снимем. Многие элементы, такие как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся. Всем нам нужно научиться жить в таких условиях, — заявил Олег Кожемяко.

Пока же карантинные меры должны соблюдаться неукоснительно, а где-то будут усилены. Прежде всего, это относится к соблюдению норм магазинами, предприятиями, транспортными компаниями. 6-го мая проверено 392 объекта торговли и оказания услуг населению. Составлено 307 протоколов. Чаще всего сотрудники организаций не в полной мере обеспечены средствами защиты, нарушается порядок проведения дезинфекции, не соблюдается социальное дистанцирование.

Как проинформировал глава края, на скорость и значительность снятия ограничений повлияет коэффициент прироста заболевания COVID-19. Он должен снизится до 3 и менее процентов. Сейчас он более 6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU