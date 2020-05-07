Владивосток засветился огнями праздника Победы

7 Май 2020 2020-05-07T08:03:52+03:00

Символика 9-го мая появилась в иллюминации столицы Приморья. И не только

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Во Владивостоке в преддверии юбилейного Дня Победы появилась праздничная иллюминация, сообщает мэрия краевого центра. Неоновые огни с символикой праздника монтируют на виадуках и опорах уличного освещения.

Световые консоли со звездами уже появились на Океанском проспекте от остановки «Фабрика Заря» до остановки «Проспект 100-летия Владивостока», на улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Светланской, Окатовой, информирует пресс-служба городской администрации. Продолжается оформление такой же подсветкой трассы от Второй Речки до Некрасовского путепровода. Всего в городе появятся 975 «звездных» консолей.

"звёздные" световые консоли. Фото: сайт администрации Владивостока

Световые растяжки украсили надземные переходы остановок «Молодежная», «Гоголя», «Фирсова», «Некрасовская», «Надибаизде». Светящиеся надписи «С Днем Победы. 75 лет» появились на виадуке у остановки «Окатовая» и в районе Зари.

Помимо иллюминации город украсили праздничными баннерами. Под них отведено 100 рекламных поверхностей. Праздничная символика появилась на остановочных павильонах города и, традиционно, в «победном» стиле украшена часть общественного транспорта Владивостока.

Также городские власти завершают наведение порядка в памятных местах столицы Приморья. С проверкой уже выполненной работы по городу проехал его глава Олег Гуменюк. Началась инспекция с центральной площади, где завершены реставрационные работы памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке и подновлена стела «Владивосток - город воинской славы».

Памятник на центральной площади Владивостока обновлен. Фото: сайт администрации Владивостока

На мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота» очищены все поверхности.

Мемориал "Боевая слава ТОФ" похорошел к празднику. Фото: сайт администрации Владивостока

Полностью отреставрирован памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

Отреставрирован памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы ВОВ". Фото: сайт администрации Владивостока

- Работу по приведению памятных мест в порядок планируем продолжать и после 9 Мая, - сообщил Олег Гуменюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU