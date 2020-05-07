2020-05-07T08:03:52+03:00
Общество

Владивосток засветился огнями праздника Победы

Символика 9-го мая появилась в иллюминации столицы Приморья. И не только
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Поздравления с праздником появились на виадуках. Фото: сайт администрации ВладивостокаПоздравления с праздником появились на виадуках. Фото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Во Владивостоке в преддверии юбилейного Дня Победы появилась праздничная иллюминация, сообщает мэрия краевого центра. Неоновые огни с символикой праздника монтируют на виадуках и опорах уличного освещения.

Световые консоли со звездами уже появились на Океанском проспекте от остановки «Фабрика Заря» до остановки «Проспект 100-летия Владивостока», на улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Светланской, Окатовой, информирует пресс-служба городской администрации. Продолжается оформление такой же подсветкой трассы от Второй Речки до Некрасовского путепровода. Всего в городе появятся 975 «звездных» консолей.

"звёздные" световые консоли. Фото: сайт администрации Владивостока

"звёздные" световые консоли. Фото: сайт администрации Владивостока

Световые растяжки украсили надземные переходы остановок «Молодежная», «Гоголя», «Фирсова», «Некрасовская», «Надибаизде». Светящиеся надписи «С Днем Победы. 75 лет» появились на виадуке у остановки «Окатовая» и в районе Зари.

Помимо иллюминации город украсили праздничными баннерами. Под них отведено 100 рекламных поверхностей. Праздничная символика появилась на остановочных павильонах города и, традиционно, в «победном» стиле украшена часть общественного транспорта Владивостока.

Также городские власти завершают наведение порядка в памятных местах столицы Приморья. С проверкой уже выполненной работы по городу проехал его глава Олег Гуменюк. Началась инспекция с центральной площади, где завершены реставрационные работы памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке и подновлена стела «Владивосток - город воинской славы».

Памятник на центральной площади Владивостока обновлен. Фото: сайт администрации Владивостока

Памятник на центральной площади Владивостока обновлен. Фото: сайт администрации Владивостока

На мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота» очищены все поверхности.

Мемориал "Боевая слава ТОФ" похорошел к празднику. Фото: сайт администрации Владивостока

Мемориал "Боевая слава ТОФ" похорошел к празднику. Фото: сайт администрации Владивостока

Полностью отреставрирован памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

Отреставрирован памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы ВОВ". Фото: сайт администрации Владивостока

Отреставрирован памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы ВОВ". Фото: сайт администрации Владивостока

- Работу по приведению памятных мест в порядок планируем продолжать и после 9 Мая, - сообщил Олег Гуменюк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Управляющую компанию лишили управления на острове Русский
Руководитель ГИМС напомнил приморцам о штрафах за выход в море
Приморские энергетики отреставрировали памятник воинам в поселке Краскино
«Суньку» перевели в зеленую зону по COVID-19
Число жертв коронавируса в Приморье выросло до десяти человек
Владивосток засветился огнями праздника Победы
Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, начнется в Приморье после 12 мая
ВГУЭС заканчивает постройку во Владивостоке 27-этажного дома
17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы
Иностранные клиники и врачи смогут работать на острове Русский
Полуторагодовалая девочка из Приморья «нарулила » папе и маме по штрафу
АО «Восточный Порт» украсило микрорайон Врангель к 75-летию Великой Победы
Нелепая авария с такси унесла жизнь молодого мотоциклиста во Владивостоке
Ветеран ВОВ из Приморья победила коронавирус
Началось: часть Владивостока лишилась горячей воды
Плюс 43 человека: в Приморье 727 случаев коронавируса
Кто сможет въехать в Находку и выехать из нее: разъяснения правительства Приморья
Два отделения одной из самых больших больниц Приморья закрыли на карантин