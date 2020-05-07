«Суньку» перевели в зеленую зону по COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T08:44:59+03:00

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Власти провинции Хэйлунцзян, расположенной рядом с Приморским краем, на пресс-конференции объявили о снижении уровня эпидемиологической опасности в ряде административных единицах территории.

Третий (он же зеленый) уровень эпидемиологической опасности с 6 мая введен в городе Суйфэньхэ и районе Наньган города Харбина, а с 7 мая — в уезде Линькоу. С сегодняшнего дня, 7 мая, все 125 городов, округов и уездов провинции Хэйлунцзян находятся в «зеленой зоне», сообщает генконсульство России в Харбине.

Сейчас все граждане КНР на данной территории должны иметь «код здоровья» при входе и выходе из микрорайонов, посещении общественных мест, по требованию осуществлять термометрию, носить медицинские маски. Как и раньше рекомендуется поменьше выходить на улицу, не посещать родственников и друзей, соблюдать дистанцию в 1 метр в магазинах и общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU