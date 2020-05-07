2020-05-07T09:15:20+03:00
Общество

Приморские энергетики отреставрировали памятник воинам в поселке Краскино

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Сотрудники филиала ДРСК «Приморские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) отреставрировали в посёлке Краскино Хасанского района памятник воинам, погибшим при штурме японских укрепрайонов в ходе Маньчжурской наступательной операции в августе 1945 года.

Обелиск установлен рядом с братской могилой, в которой захоронены 248 солдат и офицеров, получивших ранения в ходе боевых действий и впоследствии скончавшихся в 314-м военном госпитале.

В преддверии Дня Победы Приморские электрические сети обратились в администрацию Краскинского городского поселения с инициативой о восстановлении обелиска. К 9 мая энергетики выполнили замену верхнего штукатурного покрытия памятника, его покраску и благоустройство прилегающей территории, а также полностью обновили памятные плиты с именами захороненных бойцов.

«Работы по реконструкции обелиска мы начали в апреле, когда установилась положительная температура воздуха. Неделю наши сотрудники восстанавливали внешнее покрытие памятника. Сегодня завершён последний этап работ – установка памятных плит, - рассказывает Егор Мухин, заместитель директора филиала ДРСК «Приморские электрические сети». - Мы хотим сохранить воспоминания о поколении победителей, должны отдать дань их мужеству и воинской доблести. Сохраняя памятники героям, мы передаём память о том трагическом времени и героизме наших солдат следующим поколениям».

В августе 1945 года на Дальнем Востоке развернулись основные боевые действия Красной Армии. Против Квантунской армии в Манчжурии выступили три фронта: Забайкальский, 1-ый и 2-ой Дальневосточный. К участию в наступлении привлекались Тихоокеанский флот и Амурская речная флотилия. Маньчжурская наступательная операция по своему размаху и результатам стала одной из крупнейших операций Второй мировой войны.

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