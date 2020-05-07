Руководитель ГИМС напомнил приморцам о штрафах за выход в море

7 Май 2020 2020-05-07T09:24:12+03:00

Навигация в этом году в Приморье для маломерных судов так и не была открыта, но отдельные жители края нарушают запрет

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Руководитель Госинспекции по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, используя сайт МЧС, обратился к владельцам катеров и яхт.

— Хочу напомнить, что в связи с ситуацией связанной с новой коронавирусной инфекцией навигационный период в Приморском крае, его открытие приостановлено, а также сообщить, что согласно статье 11.8 Федерального закона № 217-ФЗ от 26.07.2019 управление судном, подлежащим государственной регистрации, не прошедшим технического осмотра, либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пасажировместимости, ограничений по району и условиям, плавания за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей, — сказал Маковецкий.

Напомнил глава ведомства и о других штрафных санкциях, которое грозят приморским любителям морских просторов, а также сообщил, что на сегодня в Приморье уже составлено 35 административных протоколов за нарушения, связанные с выходом в море.

В новые майские выходные дни патрулировать акватории будут инспекторы ГИМС совместно с полицией, пограничниками и представителями других надзорных органов, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Напоминаем, что выход на морскую акваторию в период запрета навигации маломерных судов грозит штрафом в пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU