2020-05-07T09:24:12+03:00
Общество

Руководитель ГИМС напомнил приморцам о штрафах за выход в море

Навигация в этом году в Приморье для маломерных судов так и не была открыта, но отдельные жители края нарушают запрет
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Руководитель ГИМС Приморского края Леонид Маковецкий. Фото: сайт ГУ МЧС России по Приморскому краюРуководитель ГИМС Приморского края Леонид Маковецкий. Фото: сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Руководитель Госинспекции по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, используя сайт МЧС, обратился к владельцам катеров и яхт.

— Хочу напомнить, что в связи с ситуацией связанной с новой коронавирусной инфекцией навигационный период в Приморском крае, его открытие приостановлено, а также сообщить, что согласно статье 11.8 Федерального закона № 217-ФЗ от 26.07.2019 управление судном, подлежащим государственной регистрации, не прошедшим технического осмотра, либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пасажировместимости, ограничений по району и условиям, плавания за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей, — сказал Маковецкий.

Напомнил глава ведомства и о других штрафных санкциях, которое грозят приморским любителям морских просторов, а также сообщил, что на сегодня в Приморье уже составлено 35 административных протоколов за нарушения, связанные с выходом в море.

В новые майские выходные дни патрулировать акватории будут инспекторы ГИМС совместно с полицией, пограничниками и представителями других надзорных органов, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Напоминаем, что выход на морскую акваторию в период запрета навигации маломерных судов грозит штрафом в пять тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев
Приморские красотки рассказали, как создавался ролик в сексуальном нижнем белье
Онлайн-выставка откроется 8 мая в Приморской картинной галерее
В магазинах Приморья раздадут георгиевские ленты
Управляющую компанию лишили управления на острове Русский
Руководитель ГИМС напомнил приморцам о штрафах за выход в море
Приморские энергетики отреставрировали памятник воинам в поселке Краскино
«Суньку» перевели в зеленую зону по COVID-19
Число жертв коронавируса в Приморье выросло до десяти человек
Отмена ограничений, связанных с коронавирусом, начнется в Приморье после 12 мая
ВГУЭС заканчивает постройку во Владивостоке 27-этажного дома
17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы
Иностранные клиники и врачи смогут работать на острове Русский
Полуторагодовалая девочка из Приморья «нарулила » папе и маме по штрафу
АО «Восточный Порт» украсило микрорайон Врангель к 75-летию Великой Победы
Нелепая авария с такси унесла жизнь молодого мотоциклиста во Владивостоке
Ветеран ВОВ из Приморья победила коронавирус
Началось: часть Владивостока лишилась горячей воды
Плюс 43 человека: в Приморье 727 случаев коронавируса
Кто сможет въехать в Находку и выехать из нее: разъяснения правительства Приморья
Два отделения одной из самых больших больниц Приморья закрыли на карантин