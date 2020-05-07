2020-05-07T09:53:42+03:00
Общество

Управляющую компанию лишили управления на острове Русский

Нерадивые коммунальщики переполнили чашу терпения не только жителей, но и мэра Владивостока
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт администрации ВладивостокаФото: сайт администрации Владивостока
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Одна из управляющих компаний Владивостока лишится права обслуживать на острове Русский многоквартирные дома. ООО «РУСО ДВ» игнорировало многочисленные жалобы жителей на плохую работу УК и предписания управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока. Тогда люди с жалобами обратились напрямую к мэру, во время одного из его визитов на остров. Итогом разговора с градоначальником стало заявление в Государственную жилищную инспекцию Приморского края о прекращении обслуживания ООО «РУСО ДВ» 12 многоквартирных домов.

— К своей работе нужно относиться ответственно, вы для людей работаете. Они — первые, к кому вы должны прислушиваться. А если нет желания работать хорошо, то лучше дать возможность сделать это другим, — заявил Олег Гуменюк.

Когда лицензию безалаберной «управляйки» исключат из реестра, жители домов смогут выбрать себе другую управляющую компанию или создать ТСЖ.

Администрация Владивостока напоминает жителям, что в городе работает около 100 управляющих компаний. Они обязаны соблюдать правила содержания общего имущества многоквартирного дома, в том числе технические и санитарно-эпидемиологические нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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