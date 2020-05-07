Управляющую компанию лишили управления на острове Русский
Одна из управляющих компаний Владивостока лишится права обслуживать на острове Русский многоквартирные дома. ООО «РУСО ДВ» игнорировало многочисленные жалобы жителей на плохую работу УК и предписания управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока. Тогда люди с жалобами обратились напрямую к мэру, во время одного из его визитов на остров. Итогом разговора с градоначальником стало заявление в Государственную жилищную инспекцию Приморского края о прекращении обслуживания ООО «РУСО ДВ» 12 многоквартирных домов.
— К своей работе нужно относиться ответственно, вы для людей работаете. Они — первые, к кому вы должны прислушиваться. А если нет желания работать хорошо, то лучше дать возможность сделать это другим, — заявил Олег Гуменюк.
Когда лицензию безалаберной «управляйки» исключат из реестра, жители домов смогут выбрать себе другую управляющую компанию или создать ТСЖ.
Администрация Владивостока напоминает жителям, что в городе работает около 100 управляющих компаний. Они обязаны соблюдать правила содержания общего имущества многоквартирного дома, в том числе технические и санитарно-эпидемиологические нормы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU