В магазинах Приморья раздадут георгиевские ленты
Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» передало 60 тысяч георгиевских ленточек для раздачи в торговых сетях Приморья. Двухцветные изделия, символизирующие победу в Великой Отечественной войне, в ближайшее время можно будет получить в магазинах «Фреш-25» и «Радиус», это более тридцати торговых точек в регионе.
Адреса магазинов во Владивостоке.
«Фреш-25»:
Океанский проспект, 52-а
Семеновская, 15
Народный проспект, 28
Светланская, 189
Шилкинская, 42
Давыдова, 18
Проспект Красного Знамени, 86-а
Анны Щетининой, 21
Ильичева, 4
Сахалинская, 41
Черняховского, 5-а
Хабаровская, 19
Олега Кошевого, 1
Нейбута, 51
Адмирала Юмашева, 76
Борисенко, 42
Днепровская, 36
Карла Жигура, 26
Крыгина, 16
«Радиус»:
Переулок Лесной, 2а
Толстого, 32
Воропаева, 22
Адреса магазинов в Уссурийске.
«Фреш-25»:
Францева, 2а
Ленинградская, 29а
Некрасова, 254
Дзержинского, 93б
Русская, 5а
Арсеньева, 25
«Радиус»:
Андрея Кушнира, 2а
Горького, 43
Адреса магазинов в других населенных пунктах:
Артем. Фрунзе, 48 («Радиус»)
Артем. Кирова, 64 («Фреш-25»)
Поселок Трудовое. Улица Лермонтова, 85 («Радиус»)
Поселок Заводской. Харьковская, 1 («Радиус»)
Поселок Новый. Молодежная, 1 («Радиус»)
Поселок Раздольное. Лазо, 298 («Радиус»)
Напомним, что всероссийская акция «Георгиевская лента» стартовала 4 мая. Первым в ней принял участие Владивосток. Активисты партии и МГЕР раздали жителям и гостям краевого центра несколько тысяч двухцветный изделий, символизирующих Победу. Сегодня к ней присоединяются партийцы и сторонники партии в других муниципалитетах Приморья. Добавим, что георгиевские ленточки передаются жителям Приморского края, в том числе, в продуктовых наборах, которые доставляют по заявкам пожилым людям на дом волонтеры ЕР. Делается это с соблюдением всех мер предосторожности, с учетом эпидемиологической обстановки в крае.
ИСТОЧНИК KP.RU