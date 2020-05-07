2020-05-07T10:21:20+03:00
Общество

В магазинах Приморья раздадут георгиевские ленты

Их можно будет взять в супермаркетах «Фреш-25» и магазинах «Радиус» [адреса]
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Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» передало 60 тысяч георгиевских ленточек для раздачи в торговых сетях Приморья. Двухцветные изделия, символизирующие победу в Великой Отечественной войне, в ближайшее время можно будет получить в магазинах «Фреш-25» и «Радиус», это более тридцати торговых точек в регионе.

Адреса магазинов во Владивостоке.

«Фреш-25»:

Океанский проспект, 52-а

Семеновская, 15

Народный проспект, 28

Светланская, 189

Шилкинская, 42

Давыдова, 18

Проспект Красного Знамени, 86-а

Анны Щетининой, 21

Ильичева, 4

Сахалинская, 41

Черняховского, 5-а

Хабаровская, 19

Олега Кошевого, 1

Нейбута, 51

Адмирала Юмашева, 76

Борисенко, 42

Днепровская, 36

Карла Жигура, 26

Крыгина, 16

«Радиус»:

Переулок Лесной, 2а

Толстого, 32

Воропаева, 22

Адреса магазинов в Уссурийске.

«Фреш-25»:

Францева, 2а

Ленинградская, 29а

Некрасова, 254

Дзержинского, 93б

Русская, 5а

Арсеньева, 25

«Радиус»:

Андрея Кушнира, 2а

Горького, 43

Адреса магазинов в других населенных пунктах:

Артем. Фрунзе, 48 («Радиус»)

Артем. Кирова, 64 («Фреш-25»)

Поселок Трудовое. Улица Лермонтова, 85 («Радиус»)

Поселок Заводской. Харьковская, 1 («Радиус»)

Поселок Новый. Молодежная, 1 («Радиус»)

Поселок Раздольное. Лазо, 298 («Радиус»)

Напомним, что всероссийская акция «Георгиевская лента» стартовала 4 мая. Первым в ней принял участие Владивосток. Активисты партии и МГЕР раздали жителям и гостям краевого центра несколько тысяч двухцветный изделий, символизирующих Победу. Сегодня к ней присоединяются партийцы и сторонники партии в других муниципалитетах Приморья. Добавим, что георгиевские ленточки передаются жителям Приморского края, в том числе, в продуктовых наборах, которые доставляют по заявкам пожилым людям на дом волонтеры ЕР. Делается это с соблюдением всех мер предосторожности, с учетом эпидемиологической обстановки в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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