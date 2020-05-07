Онлайн-выставка откроется 8 мая в Приморской картинной галерее

7 Май 2020 2020-05-07T10:27:35+03:00

Присутствовать на вернисаже «Великой Победы» сможет любой желающий не выходя из дома

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Онлайн-выставка откроется в Приморской краевой картинной галерее 8 мая. Выставка посвящена 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны и получила название «Великая Победа». Трансляция церемонии открытия выставки из Парадного зала галереи начнется в 16 часов. Вернисаж продолжится в 17 часов — в выставочном зале Приморского отделения Союза художников.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке «Великая Победа» собраны работы художников Владивостока, Уссурийска, Находки, Хабаровска, Благовещенска, Улан-Удэ, созданные преимущественно в 2020 году, специально к юбилейной дате.

Устроители экспозиции просят любителей живописи обратить особое внимание на творчество одного из самых значительных художников Приморья — Кирилла Ивановича Шебеко. 100-летний юбилей заслуженного художника РСФСР, члена-корреспондента Российской академии художеств, героя Великой Отечественной войны отмечается в этом году.

Сообщается, что в онлайн-формате куратор выставки Наталья Левданская представит виртуальную экскурсию по экспозиции. Зрители смогут рассмотреть каждую из работ и узнать о них подробную информацию. Экскурсия будет размещена в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» на аккаунтах Туристического портала Приморского края, а также на канале галереи в YouTube.

часть экспозиции выставки "Великая Победа". Фото: аккаунт Приморской краевой галереи в Facebook

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ИСТОЧНИК KP.RU