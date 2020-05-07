Приморские красотки рассказали, как создавался ролик в сексуальном нижнем белье

7 Май 2020 2020-05-07T12:35:18+03:00

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Домашнее видео, снятое в условиях самоизоляции, разлетается в сети как горячие пирожки. Участницами флешмоба #DontRushChallenge стали 13 девушек из Приморья. Местные красотки решили не отставать от мировых тенденций и с помощью ролика доказали, что даже дома можно оставаться привлекательными. Героини перевоплощений поделились с редакцией, что на создание видео ушло 5 дней.

– Мы просто между собой знакомы, челендж этот давно по миру ходит, даже звезды подобное делали. Одна из девочек выложила пост, что собирает желающих и вот нас набралось 13 человек, за пять дней все сняли, смонтировали, вчера выложили. Вообще ролик скорее несет карантинный смысл, мол сейчас многие девушки сидят дома, не красятся не наряжаются, а тут вот повод вспомнить что мы ого-го. Такой челендж еще делали мамы малышей из Москвы вроде, – поделилась одного из участниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777421" frameborder="0"></iframe> Девушки из Владивостока устроили флешмоб в эротическом нижнем белье.

По словам девушек, реакция на ролик разная. Кто-то хвалит старания и отмечает отличные внешние данные инициативных жительниц Приморья. Другие же считают подобное поведение бесстыдным. Так или иначе, но видео стало действительно популярным в сети, а сами участницы за короткий промежуток времени успели засветиться даже в СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU