Приморские красотки рассказали, как создавался ролик в сексуальном нижнем белье
Домашнее видео, снятое в условиях самоизоляции, разлетается в сети как горячие пирожки. Участницами флешмоба #DontRushChallenge стали 13 девушек из Приморья. Местные красотки решили не отставать от мировых тенденций и с помощью ролика доказали, что даже дома можно оставаться привлекательными. Героини перевоплощений поделились с редакцией, что на создание видео ушло 5 дней.
– Мы просто между собой знакомы, челендж этот давно по миру ходит, даже звезды подобное делали. Одна из девочек выложила пост, что собирает желающих и вот нас набралось 13 человек, за пять дней все сняли, смонтировали, вчера выложили. Вообще ролик скорее несет карантинный смысл, мол сейчас многие девушки сидят дома, не красятся не наряжаются, а тут вот повод вспомнить что мы ого-го. Такой челендж еще делали мамы малышей из Москвы вроде, – поделилась одного из участниц.
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По словам девушек, реакция на ролик разная. Кто-то хвалит старания и отмечает отличные внешние данные инициативных жительниц Приморья. Другие же считают подобное поведение бесстыдным. Так или иначе, но видео стало действительно популярным в сети, а сами участницы за короткий промежуток времени успели засветиться даже в СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU