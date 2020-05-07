«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев
Транспортировка полицейского авто попала на запись камеры мобильного телефона очевидца, которые крайне удивился внешнему виду машины. А удивиться действительно есть чему, гусеничный вездеход в Приморье обычно не встретишь.
Жители Владивостока, заметив диковинный автомобиль стали гадать, для чего нужна подобная «патрулька» в городе.
– Вас гонять будет, чтобы самоизоляцию соблюдали, – шутит администратор популярного автомобильного сообщества.
Полицейский вездеход удивил приморцев.Видео: dpskontrol125rus
Отметим, что вездеход ЗВМ-2411 «Узола», предназначен для езды по бездорожью, включая снежную и болотистую местность. По всей вероятности автомобиль на гусеницах отправят на север. Такая техника там гораздо нужнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU