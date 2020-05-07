«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев

7 Май 2020 2020-05-07T12:16:04+03:00

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Транспортировка полицейского авто попала на запись камеры мобильного телефона очевидца, которые крайне удивился внешнему виду машины. А удивиться действительно есть чему, гусеничный вездеход в Приморье обычно не встретишь.

Жители Владивостока, заметив диковинный автомобиль стали гадать, для чего нужна подобная «патрулька» в городе.

– Вас гонять будет, чтобы самоизоляцию соблюдали, – шутит администратор популярного автомобильного сообщества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777480" frameborder="0"></iframe> Полицейский вездеход удивил приморцев.Видео: dpskontrol125rus

Отметим, что вездеход ЗВМ-2411 «Узола», предназначен для езды по бездорожью, включая снежную и болотистую местность. По всей вероятности автомобиль на гусеницах отправят на север. Такая техника там гораздо нужнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU