Находка с сегодняшнего дня закрывается на карантин из-за эпидемии

7 Май 2020 2020-05-07T19:42:26+03:00

Кому теперь можно въезжать и выезжать из второго по величине порта Приморья и зачем прибыл ОМОН из Уссурийска

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Сегодня, 8 мая, в 6:00 целый город в Приморском крае окажется на карантине из-за коронавируса. Что это означает? Здесь закроются, точнее не откроются сегодня торговые центры – кроме продуктовых магазинов и мест продажи товаров первой необходимости (скромный список). Общественные места и жилой фонд ждет «тотальная санобработка». Но главное - въезд и выезд из Находки отныне открыт не для всех.

Почему Находка?

Как сказал губернатор региона Олег Кожемяко, каждый пятый заболевший у нас – в Находке. Этот третий по величине город края занимает второе место по числу заболевших после Владивостока. Всего в регионе коронавирус подхватили, по данным на 8 мая, 727 человек. В находкинском ГО – 135. И пока какого-то спада в количестве выявляемых за сутки не видно.

Чем еще отличилась находка – недавно коронавирус отправил на карантин всю «скорую помощь». Как минимум у 11 работников «скорой» выявили эту болезнь. А на вызовы горожан стали ездить бригады из других городов.

Правда, накануне в минздраве сообщили, что у 17 работников вирус не подтвердился, поэтому все девять местных бригад возвращаются к работе. Но в то же время закрываются на карантин сразу два отделения Находкинской городской больницы – одной из самых больших в крае.

Кому нельзя выехать из Находки?

Точнее так – кому можно покинуть сей град? Изначально сообщили, что запрет на въезд-выезд не коснется только граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла. Ни потом власти все же решили расшифровать подробнее этот скользкий момент.

Итак, запрет не распространяется на:

– следование в государственные органы и органы местного самоуправления, органы административной юрисдикции по требованию уполномоченных должностных лиц;

– обращение за медицинской помощью (в том числе в целях сопровождения членов семьи, иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством) в случае, если такая помощь не может быть оказана в границах городского округа;

– уход за инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, гражданином старше 65 лет;

– смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников;

– выполнение трудовых обязанностей в организациях, деятельность которых не приостановлена;

– следование транзитом через территорию городского округа (например, из Фокино в Партизанск).

Как и кому доказывать, что ты подпадаешь под тот или иной пункт, в приказе не сказано. Зато сказано, что необходимо исключить все контакты, не связанные с целями, предусмотренными выше.

Насколько это все серьезно?

Вот сегодня, похоже, и узнаем. Пока у нас есть только один пример подобного карантина – с 15 апреля был закрыт въезд и выезд из поселка Подъяпольское, что под большим камнем. Наряд полиции действительно некоторое время дежурил на въезде и даже кого-то останавливал, но… Ну, в общем, границы были довольно «прозрачные».

Но то маленький поселок, в котором было только два пациента. И те подозрительно выздоровели, не пролежав в госпитале и двух недель. В Находке ситуация другая, и там уже ищут какой-нибудь крытый спорткомплекс, чтобы превратить его в дополнительный госпиталь.

Некоторые СМИ сообщают, что вчера на въезде в город уже начали устанавливать бетонные блоки. В город прибыли дополнительные подразделения Росгвардии – уссурийский ОМОН - для контроля за самоизоляцией жителей.

Кроме того, глава региона решил отменить все автобусы и электрички, связывавшие Находку с остальным регионом. Такая новость мелькнула в СМИ, правда, на сайтах перевозчиков подробностей пока нет, так что, видимо, сегодня это станет для многих сюрпризом.

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ИСТОЧНИК KP.RU