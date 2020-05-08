Путин поручил выделить средства на восстановление дорожной сети ДФО после паводка

8 Май 2020 2020-05-07T22:21:41+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями субъектов выделить средства на восстановление транспортной инфраструктуры в четырех дальневосточных регионах. Дорожная сеть пострадала от сильных паводков в 2018-2019 гг. Поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Обильные дожди в июле и августе 2019 года привели к разрушению транспортной инфраструктуры в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по восстановлению в указанных субъектах РФ транспортной инфраструктуры, пострадавшей в ходе паводков, произошедших в 2018-2019 годах», - говорится в перечне поручений.

На сайте Кремля говорится, что поручение должно быть выполнено к 1 июля 2020 года.

Отметим, что федеральное финансирование проводится в рамках программы Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.

Напомним, в 2019 году в Приамурье подтопило 135 населенных пунктов, 329 фермерских хозяйств. В начале октября президент России Владимир Путин дал распоряжение правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять необходимые меры по ликвидации последствий. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что лично проверит качество строительства водозащитных сооружений, а также проконтролирует работы по предотвращению последствий паводка.