Погода в крае ухудшается, сообщает Примгидромет

8 Май 2020 2020-05-08T00:09:01+03:00

Сегодня без существенных осадков, но завтра ожидаются дожди

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Сегодня, 8 мая, по данным Примгидромета во Владивостоке существенных осадков не ожидается, но утром не исключен туман. Температурный фон по сравнению со вчерашним днем понизится: минимальная температура в пределах +5...+8 °C, максимальная, +13...+16 °C.

9 мая, как прогнозируют синоптики, к Приморью подойдет циклон. Во второй половине дня местами начнутся дожди, температурный фон почти не изменится.

Погода ухудшится в последующие двое суток. Временами будут идти дожди разной интенсивности. Дневные температуры понизятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU