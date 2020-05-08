Несовершеннолетние грабители обчистили две квартиры во Владивостоке

8 Май 2020 2020-05-08T01:12:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против несовершеннолетнего, обвиняемого в вымогательстве и грабеже. Как сообщает сайт ведомства, по версии следствия, в августе прошлого года группа из четырех подростков во Владивостоке вошла в квартиру дома на улице Котельникова. Несовершеннолетние вымогали у хозяина жилища 30 тысяч рублей, а затем применили насилие и вынесли из квартиры вещи на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Услышав шум и крики потерпевшего, в квартиру заглянул сосед. Злоумышленники вломились и в его квартиру и похитили имущество на сумму более 14 тысяч рублей.

Сейчас следствие уже собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении трех других фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU