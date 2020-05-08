2020-05-08T01:49:02+03:00
Общество

Еще 260 наших соотечественников сумели добраться из Японии в Россию через аэропорт Владивостока

Всех прилетевших ожидает обязательный период прохождения карантина
Константин МИХАЙЛОВ
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Аэропорт ВладивостокаАэропорт ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Рейсом из Токио во Владивосток в четверг, 7 мая, на родную российскую землю самолетом авиакомпании «Аэрофлот» были доставлены 260 пассажиров. Как сообщил региональный оперативный штаб по коронавирусу, 222 прибывших — транзитные пассажиры.

— В одном из обсерваторов во Владивостоке будут размещены 22 человека. Остальные самоизолируются по месту жительства, — проинформировали представители штаба.

С 27 марта Россия из-за пандемии COVID-19 прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Однако вывоз из-за рубежа российских туристов продолжается. 31 марта число вывозных рейсов сокращено и установлены ограничения на количество прилетающих пассажиров. Благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям в Приморье из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии вернулись сотни жителей края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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