Приморец добавил себе головной боли, не заплатив вовремя штраф

8 Май 2020 2020-05-08T02:16:11+03:00

До встречи с судебными приставами лучше дело не доводить Фото: Артем КИЛЬКИН

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Судебные приставы Приморья в Ханкайском районе ограничили жителя края в праве выезда за пределы России, обратили взыскание на его денежные средства на банковском счете и вынесли запрет на регистрационные действия с транспортным средством.

И все это случилось, потому что мужчина не выплатил административный штраф в 30 тысяч рублей. Денежное взыскание приморец в свою очередь получил за невыполнение требования сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В результате правонарушителю все же пришлось оплатить и штраф, и исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа, сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU