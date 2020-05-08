АО «Восточный Порт» поздравило ветеранов Находки с 75-летием Великой Победы подарками и денежными выплатами

8 Май 2020 2020-05-08T03:10:05+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной перевалке угля АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» по традиции адресно поздравили ветеранов Врангеля и Находкинского городского округа с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне знаменательной даты сотрудники предприятия и волонтёры Фонда передали цветы, продуктовые корзины, денежные подарки по 50 тысяч рублей и оригинальные пледы с тематическим оформлением к 75-летию Великой Победы 15-ти ветеранам, проживающим в Находкинском городском округе, и 5-ти труженикам тыла — работникам АО «Восточный Порт», вышедшим на пенсию.

Учитывая непростую обстановку с распространением коронавирусной инфекции, чтобы обезопасить ветеранов и себя, участвующие в акции волонтёры использовали необходимые средства личной защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие препараты и закрытую одежду.

Стивидорная компания ежегодно поздравляет ветеранов, и эта добрая традиция сложилась на предприятии очень давно. Также традиционно Порт организовывает во Врангеле мероприятия, приуроченные к Дню Победы. В этом году из-за действующего режима самоизоляции жители микрорайона не смогут пройти все вместе колоннами Бессмертного полка с портретами своих родственников и почтить минутой молчания память героев войны на площади Победы. Однако портовики постарались сделать всё возможное, чтобы их земляки смогли почувствовать праздничную атмосферу 9-го мая. Накануне 75-летия Великой Победы микрорайон Врангель украсили флаги, штандарты и билборды с тематической символикой, а в центре посёлка выросла аллея из огромных красных звёзд, которые ночью напоминают пылающие сердца бойцов, сражавшихся за нашу Родину.

– Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним вас, поколение героев, благодаря которому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Благодаря вам, отдавшим все силы для Великой Победы, мы строим планы на будущее и можем с уверенностью думать о завтрашнем дне, – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, обращаясь к ветеранам. – В этот светлый праздник от лица всего коллектива АО «Восточный Порт» и от себя лично искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Низкий поклон вам! С праздником Великой Победы!