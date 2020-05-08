Дюжина скверов во Владивостоке будет облагорожена в 2020 году
12 владивостокских скверов планирует привести в порядок мэрия в этом году. Эти скверы участвовали и победили в голосовании, которое ранее проводила администрация города среди его жителей.
В списке на реконструкцию и благоустройство находятся:
— сквер Острякова (на пересечении Океанского проспекта и улицы Острякова);
— сквер на ул. Калинина, 28-38;
— Депутатская аллея (ул. Русская, 48);
— сквер на ул. Верхнепортовой, 41 б;
— сквер в районе остановки «Некрасовская»;
— сквер в районе ул. Светланской, 147;
— сквер Надибаидзе (ул. Калинина, 230);
— Игнатьевский сквер (Океанский пр., 68 — 74);
— Жариковский сквер;
— территория в поселке Трудовое на ул. Лермонтова, 91;
— Матросский сквер (ул. Светланская, 68);
— сквер на острове Попова (ул. Подгорная, 13)
Как сообщает сайт администрации Владивостока, работы по благоустройству данных территорий включены в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Уже завершена подготовка проектно-сметной документации.
Разрабатывали проекты благоустройства разные архитектурные организации, исходя из стоящих задач. В сквере Острякова отремонтируют дорожки и площадки, обновят озеленение, сделают санитарную обрезку деревьев и кустарников, отремонтируют освещение, установят скамейки и урны. Преобразится сквер в районе остановки «Некрасовской»: пройдет ремонт пешеходных дорожек и наружного освещения, оформят клумбы и установят лавки. В сквере на Светланской, 147 создадут новое покрытие, сделают деревянные лавочки и новые ландшафтные фонари, посадят 42 красных клена, обновят газоны и клумбы. В сквере Надибаидзе, помимо благоустройства пешеходных дорожек и детской площадки, установят арт-объекты на морскую тематику. Также запланированы серьезные работы по водоотведению — этот участок нередко затапливает во время дождей.
Эскиз сквера в районе остановки Авангард. Фото: сайт администрации Владивостока
Большая часть проектов направлена на экспертизу. По скверам на Светланской, 147 и на Надибаидзе (Калинина, 230) объявлены конкурсы по выбору подрядчика.
Эскиз сквера на Верхнепортовой, 41. Фото: сайт администрации Владивостока
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU