2020-05-08T03:15:11+03:00
Общество

Дюжина скверов во Владивостоке будет облагорожена в 2020 году

Благоустройство зеленых зон пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
Константин МИХАЙЛОВ
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Эскиз сквера в районе остановки Авангард. Фото: сайт администрации ВладивостокаЭскиз сквера в районе остановки Авангард. Фото: сайт администрации Владивостока
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12 владивостокских скверов планирует привести в порядок мэрия в этом году. Эти скверы участвовали и победили в голосовании, которое ранее проводила администрация города среди его жителей.

В списке на реконструкцию и благоустройство находятся:

— сквер Острякова (на пересечении Океанского проспекта и улицы Острякова);

— сквер на ул. Калинина, 28-38;

— Депутатская аллея (ул. Русская, 48);

— сквер на ул. Верхнепортовой, 41 б;

— сквер в районе остановки «Некрасовская»;

— сквер в районе ул. Светланской, 147;

— сквер Надибаидзе (ул. Калинина, 230);

— Игнатьевский сквер (Океанский пр., 68 — 74);

— Жариковский сквер;

— территория в поселке Трудовое на ул. Лермонтова, 91;

— Матросский сквер (ул. Светланская, 68);

— сквер на острове Попова (ул. Подгорная, 13)

Как сообщает сайт администрации Владивостока, работы по благоустройству данных территорий включены в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Уже завершена подготовка проектно-сметной документации.

Разрабатывали проекты благоустройства разные архитектурные организации, исходя из стоящих задач. В сквере Острякова отремонтируют дорожки и площадки, обновят озеленение, сделают санитарную обрезку деревьев и кустарников, отремонтируют освещение, установят скамейки и урны. Преобразится сквер в районе остановки «Некрасовской»: пройдет ремонт пешеходных дорожек и наружного освещения, оформят клумбы и установят лавки. В сквере на Светланской, 147 создадут новое покрытие, сделают деревянные лавочки и новые ландшафтные фонари, посадят 42 красных клена, обновят газоны и клумбы. В сквере Надибаидзе, помимо благоустройства пешеходных дорожек и детской площадки, установят арт-объекты на морскую тематику. Также запланированы серьезные работы по водоотведению — этот участок нередко затапливает во время дождей.

Эскиз сквера в районе остановки Авангард. Фото: сайт администрации Владивостока

Эскиз сквера в районе остановки Авангард. Фото: сайт администрации Владивостока

Большая часть проектов направлена на экспертизу. По скверам на Светланской, 147 и на Надибаидзе (Калинина, 230) объявлены конкурсы по выбору подрядчика.

Эскиз сквера на Верхнепортовой, 41. Фото: сайт администрации Владивостока

Эскиз сквера на Верхнепортовой, 41. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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