Сотрудник авиационного завода "Прогресс" заразился коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T04:27:37+03:00

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Очередной сотрудник завода «Прогресс» в Арсеньеве заразился коронавирусом. Вчера, 7 мая, ему пришел положительный результат на COVID-19.

Ранее двое сотрудников этого завода заболели коронавирусом в Египте, в командировке. Они оставались там до полного выздоровления. Еще один сотрудник, 62-летний житель Арсеньева, вернулся из африканской командировки в Приморье в марте. Здесь почувствовал себя плохо и попал в больницу. 2 апреля он умер, став первой официальной жертвой COVID-19 в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU