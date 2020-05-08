Защитные костюмы продолжают поступать через Приморье в ДФО

8 Май 2020 2020-05-08T03:47:47+03:00

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Новая партия защитных комбинезонов, около 30 тысяч штук, прибыла в Приморье. Почти 17 с половиной тысяч из них передадут медикам региона. Как сообщает сайт правительства Приморья, дополнительные средства медицинской защиты направлены Фондом развития Дальнего Востока и Арктики при содействии Минвостокразвития России. Ранее, в начале мая, край уже получил партию защитных костюмов — 5,4 тысячи штук, а также более 40 тысяч медицинских перчаток.

— За счет внебюджетных средств закупаются дополнительные медицинские средства и оборудование. В первую очередь — это поставка защитных костюмов для врачей. Они сейчас находятся в зоне риска. Надо сделать все возможное, чтобы обеспечить сохранность здоровья и жизни тех, кто спасает людей. Закупки медицинских средств защиты финансируются ФРДВ и крупными компаниями, — сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На российский Дальний Восток планируется поставить в общей сложности 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч пар медицинских перчаток, 200 тысяч штук респираторов.

СПРАВКА

К программе по борьбе с COVID-19, реализуемой ФРДВ, присоединились ПАО «Русгидро», ГК «Русагро», ВЭБ. РФ, «ЕВРАЗ», ПАО «Полюс», АО «Русская медная компания», УК «Колмар», Фонд Романа Абрамовича, холдинг RFP, СУЭК, Байкальская горная компания, SMNM Veco, «Доброфлот» и другие организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU