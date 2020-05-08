2020-05-08T04:05:59+03:00
Общество

Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

Премьерный показ фильма состоится 8 мая
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8 мая 2020 года в цифровом видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоится эксклюзивная премьера короткометражного художественного фильма «Временная связь».

Фильм снят по мотивам рассказа выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?» — вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. Зрителям фильма станет очевидно, почему его премьера состоится накануне 9 мая и именно в видеосервисе «Ростелекома». Картина будет доступна бесплатно всем подписчикам Wink.

Москва, весна 2020 года. Все медиа заполнены сообщениями о том, что рядом с Землей на огромной скорости пронесется метеорит. О последствиях можно только строить предположения. Но обеспеченному ресторатору Вадиму все эти новости кажутся фейком — он на шикарном авто спешит на вечеринку, чтобы отпраздновать покупку нового заведения. По дороге Вадим пытается дозвониться подружке Нине, чтобы пригласить ее на банкет. Но трубку раз за разом снимает 12-летняя девочка, которую тоже зовут Нина. Постепенно становится понятно, что Вадима и девочку разделяет не только расстояние...

Все помнят Кира Булычева по завораживающим космическим приключениям Алисы Селезневой и другим фантастическим книгам. Экранизации по его произведениям — «Гостья из будущего» или мультфильм «Тайна третей планеты» — знакомы многим поколениям. Очень долго продюсер фильма Дмитрий Белосохов уговаривал супругу автора дать разрешение на экранизацию рассказа «Можно попросить Нину?». Кира Алексеевна дорожит литературным наследием мужа и с трепетом относится ко всем переработкам его произведений. Но вера в успех картины, талант режиссера Дмитрия Аболмасова и блестящий актерский состав картины — Сергей Пускепалис, Софья Лебедева, Наталья Кислицына, Юрий Назаров, Валерий Новиков — убедили Киру Алексеевну дать согласие.

Съемки фильма начались в момент, когда пандемия коронавируса распространялась по всему миру, но в Москве только поговаривали о возможном карантине. Вся съемочная группа переживала, что картину не успеют доснять. В последние съемочные дни команду выгоняли из дворов домов, один за другим закрывались объекты, к счастью, уже после команды «Стоп мотор!». Все мобилизовались и сделали всё возможное и невозможное, чтобы успеть. Закончен фильм был уже когда по всей стране действовали меры по самоизоляции людей.

Трейлер фильма «Временная связь» доступен здесь.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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