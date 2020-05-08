Поезда и автобусы в Находку и из нее: ограничения транспортного сообщения
С сегодняшнего дня, 8 мая, ограничено автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой. Решение принято региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Как сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, автопредприятиям и железной дороге рекомендовано продавать билеты пассажирам исключительно при предъявлении документа с регистрацией на территории Находкинского городского округа или при наличии справки, подтверждающей работу на территории Находки.
К тому же с 8 мая отменят движение поезда № 113/114 «Хабаровск—Тихоокеанская».
— Сотрудники полиции будут проверять документы и соблюдение санитарных норм у пассажиров, прибывающих на железнодорожные и автостанции, автовокзал, а в период следования в поездах усилят контроль за исполнением сантребований, — информирует оперативный штаб.
Напоминаем, дополнительные мероприятия по борьбе с COVID-19 на территории Находкинского городского округа введены с 6 утра 8 мая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU