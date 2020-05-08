Изготовителю первого в Приморье фейка о коронавирусе не удалось избежать суда по уголовному делу

8 Май 2020 2020-05-08T07:05:27+03:00

С изготовителем фейка беседуют в полиции. Скриншот видео с сайта УМВД России по Приморскому краю

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Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против жителя города Уссурийска, который 13 марта изготовил и выложил в сеть Интернет видео с недостоверной информацией о людях, якобы заболевших на приморском заводе.

Подробнее о начале расследования «Комсомольская правда» писала ранее. Сейчас же следствие уже собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU