Изготовителю первого в Приморье фейка о коронавирусе не удалось избежать суда по уголовному делу
Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против жителя города Уссурийска, который 13 марта изготовил и выложил в сеть Интернет видео с недостоверной информацией о людях, якобы заболевших на приморском заводе.
Подробнее о начале расследования «Комсомольская правда» писала ранее. Сейчас же следствие уже собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU