2020-05-08T06:58:37+03:00
Общество

МТС запустила в Приморье волонтерский онлайн-проект «Память Победы»

Специально к 75-летию Победы добровольцы собрали на одном сайте памятники Приморья, посвященные Великой Отечественной войне
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На сайте собраны почти 50 памятников, расположенных в разных уголках Приморского края - от Дальнереченска до Владивостока. Среди них как знакомые каждому приморцу мемориалы – например, легендарный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота», так и малоизвестные памятники в глубинке края.

«Цель проекта «Память Победы» - почтить память приморцев, погибших во время Великой Отечественной войны и сохранить истории о них в современном формате – в виде общедоступного сайта, а не только в книгах и фильмах. Уникальность проекта еще и в том, что информацию для сайта собирали не профессиональные историки и гиды, а волонтёры из числа сотрудников филиала МТС в Приморье. Мы благодарны каждому, кто активно подключился к проекту и сделал его реализацию возможной», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Проект «Память Победы» нашел у меня огромный отклик, потому что в каждом городе, поселке и маленьком селе Приморья жил герой Великой Отечественной войны, историю которого должны знать потомки. И за каждым мемориалом стоит история героизма и огромного мужества. Символично, что проект запущен в год 75-летия Великой Победы, в важную юбилейную дату. Но мы уверены, что он будет жить и развиваться дальше», – добавила волонтер проекта Эльвира Сидорова.

Присоединиться к проекту «Память Победы» могут волонтеры из других компаний и частные лица. Для этого нужно прислать информацию о памятнике, посвященном ВОВ и расположенном на территории Приморья, на адрес электронной почты, указанный на сайте.

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