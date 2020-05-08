2020-05-08T07:10:37+03:00
Общество

Завершено расследование дела об убийстве в Приморье 17-летней девушки

Обвиняемый в преступлении молодой человек скоро предстанет перед судом
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: Дарья Колесникава, личная страница в социальной сетиФото: Дарья Колесникава, личная страница в социальной сети
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24-летний парень, обвиняемый в убийстве девушки из Кировского района Приморья, предстанет перед судом. Всколыхнувшее край в конце ноября прошлого года дело об убийстве 17-летней красавицы Дарьи Колесниковой, завершено.

По прошествии пяти с лишним месяцев заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя. Его обвиняют в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

Подробно «Комсомольская правда» писала о нашумевшем деле ранее. Судя по информации предоставленной пресс-службой Прокуратуры Приморского края, никаких особых, ранее неизвестных КП фактов, в деле не появилось. Сообщается, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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