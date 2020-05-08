2020-05-08T08:09:47+03:00
Общество

Итоги системного контроля подтвердили чистоту воздуха в зоне ответственности АО «Восточный Порт»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты аккредитованной санитарно-экологической лаборатории (СЭЛ) АО «Восточный Порт» подвели итоги системного контроля качества воздуха в зонах погрузки угля и на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятия в районе застройки микрорайона Врангель. В лаборатории подтвердили – в I квартале 2020 года все показатели находились в пределах нормативов.

С января по март включительно специалистами СЭЛ АО «Восточный Порт» на границе санитарно-защитных зон производственных комплексов было отобрано 1 110 проб для анализа по таким показателям, как взвешенные вещества, угольная пыль и пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния до 20 процентов. За отчётный период превышения в воздухе предельно-допустимой концентрации исследуемых веществ не было зафиксировано.

– Среднемесячный показатель содержания пыли в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне наших производственных комплексов находился на 30 процентов ниже норматива, – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Помимо ведения контроля на границе СЗЗ, специалисты отдела экологии регулярно проводят мониторинг промышленных выбросов от стационарных источников. В первом квартале текущего года было отобрано таких 200 проб. По результатам их исследований уровень содержания в воздухе оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ и сажи не превышал разрешённых нормативов.

Для определения эффективности работы пылеподавляющего оборудования АО «Восточный Порт» ведёт ежедневный мониторинг воздуха рабочей зоны по показателю «углерод пыли» в местах выгрузки угля из вагонов, его сортировки и погрузки на суда. Всего за первые три месяца 2020 года было отобрано 1 442 пробы, в составе которых специалисты СЭЛ не выявили превышений предельно-допустимой концентрации вещества.

Санитарно-экологическая лаборатория является структурным подразделением АО «Восточный Порт» и состоит из двух лабораторий: химической (по проведению контроля качества сточных, природных и питьевых вод) и санитарно-промышленной (контроль атмосферного воздуха и условий труда на рабочих местах). СЭЛ аккредитована в национальной системе аккредитации и подтверждает свою компетентность в сроки, регулируемые федеральным законодательством.

В 2020 году в рамках плана природоохранных мероприятий АО «Восточный Порт» санитарно-экологической лаборатории закуплено новое современное оборудование для проведения исследований воды и воздуха – аспиратор ПА-300М, газоанализатор «Колион-1В-02», сушильный шкаф и пробоотборная трубка с термопарой. Приобретён и внедрён прибор для проведения экспресс-анализа влажности угля на складах. В мае ожидается поставка прибора для проведения экспресс-анализа промышленных выбросов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Магазины "Фреш 25" могут оштрафовать на 300 тысяч рублей по итогам прокурорской проверки
Во Владивостоке 12 мая начнутся отключения горячей воды
Первые пациенты вылечились от COVID-19 в самом крупном дальневосточном госпитале
Путин поручил выделить средства на восстановление дорожной сети ДФО после паводка
Итоги системного контроля подтвердили чистоту воздуха в зоне ответственности АО «Восточный Порт»
Завершено расследование дела об убийстве в Приморье 17-летней девушки
МТС запустила в Приморье волонтерский онлайн-проект «Память Победы»
Поэт из Владивостока раскритиковал покраску мозайки на набережной
Уникальное издание о героях-дальневосточниках выпущено при поддержке Сбербанка
Изготовителю первого в Приморье фейка о коронавирусе не удалось избежать суда по уголовному делу
«Среди больных преимущественно женщины»: еще 36 приморцев получили положительные тесты на COVID-19
На набережной Владивостока обновляют фонари
Поезда и автобусы в Находку и из нее: ограничения транспортного сообщения
Как в 90-ые: во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
Защитные костюмы продолжают поступать через Приморье в ДФО
Сотрудник авиационного завода "Прогресс" заразился коронавирусом
Дюжина скверов во Владивостоке будет облагорожена в 2020 году
АО «Восточный Порт» поздравило ветеранов Находки с 75-летием Великой Победы подарками и денежными выплатами
Приморец добавил себе головной боли, не заплатив вовремя штраф
Еще 260 наших соотечественников сумели добраться из Японии в Россию через аэропорт Владивостока
Несовершеннолетние грабители обчистили две квартиры во Владивостоке
Знаменитый автомобиль "полуторку" восстановили в Приморье ко Дню Победы
Погода в крае ухудшается, сообщает Примгидромет
Находка с сегодняшнего дня закрывается на карантин из-за эпидемии
«Вот это аппарат»: полицейское авто на гусеницах удивило приморцев