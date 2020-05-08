Первые пациенты вылечились от COVID-19 в самом крупном дальневосточном госпитале

8 Май 2020 2020-05-08T08:11:47+03:00

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В пятницу, 8 мая, четыре человека, благополучно завершившие лечение от нового коронавируса, покинули стены инфекционного госпиталя на базе Владивостокской клинической больницы № 4. Правительство Приморья сообщает, что среди выписанных есть два студента Тихоокеанского государственного медицинского университета и врач одной из больниц да ладно краевого центра.

— Мы поздравляем первых наших пациентов, которые справились с коронавирусом и смогут отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне дома в кругу своих близких, — сказала главный врач ВКБ № 4 Елена Новицкая.

Крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для пациентов с COVID-19 создавался поэтапно. С 23 марта пульмонологическое отделение ВКБ № 4 было перепрофилировано на прием пациентов с внебольничной пневмонией. Увеличилось с 30 до 200 количество коек в отделении, которое стало принимать больных из Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. Далее были развернуты отделения - дублеры: второе приемное и вторая реанимация. Затем количество коек было доведено до 400 штук, установлены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы и концентраторы кислорода. И с 25 апреля, медучреждение начало специализироваться на больных с коронавирусной инфекцией.

Краевое правительство напоминает, что в Приморье диагноз «коронавирус» получили 763 человека. За последние сутки выявлено 36 новых инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU